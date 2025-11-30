0:00
Téma30. 11. 202513 minut

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám

Rozhovor s Julijí Navalnou o jejím muži Alexejovi a touze po demokratickém Rusku

Ondřej Kundra

Na přebalu nedávno vydaného českého životopisu vašeho zavražděného manžela Alexeje Navalného je o něm uvedeno několik charakteristik v tomto pořadí: vůdce, bojovník, manžel, vězeň, patriot, což je i název knihy. Kým pro vás byl?

Pro mě byl samozřejmě v první řadě mým manželem – ale nebyl jen tím. Žila jsem s ním více než dvacet let, byla jsem svědkem každého jeho kroku a podporovala ho od samého začátku. Pravděpodobně jsem byla člověkem, který při něm stál nejdéle. Viděla jsem, jak se měnil a vyrůstal v toho, kým se stal: z populárního blogera někým, kdo bojoval, inspiroval, spojoval lidi. Byl to nejbližší člověk v mém životě. Byl to muž, kterého jsem milovala.

Kým byl pro běžné Rusy a kým pro Vladimira Putina?

