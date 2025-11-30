Silní muži po celém světě se stále více inspirují příkladem Ameriky
Postavení prezidenta se radikálně změnilo
V rozhovoru s přítelem z Pákistánu jsem zalitoval nedávného rozhodnutí této země udělit veliteli armády rozšířené pravomoci, včetně doživotní imunity před trestním stíháním. Můj přítel odpověděl: „Jen následujeme příklad Ameriky. Neurčil snad váš Nejvyšší soud, že prezident může zabít svého politického oponenta a zůstat imunní před trestním stíháním?“ Vítejte u nového exportního artiklu Ameriky: nekontrolované výkonné moci.
Kdyby se američtí otcové zakladatelé vrátili a podívali se na své dědictví, bezpochyby by je ohromila moderní prezidentská funkce. Americký politický systém navrhli výslovně tak, aby nekoncentroval moc. Reagovali tím na monarchii a „akumulaci všech pravomocí (…) v jedněch rukou“. Záměrně koncipovali decentralizovanou a omezenou výkonnou moc, popsanou v pozoruhodně stručném článku II. Prezidentství mělo být úřadem pro „věrné vykonávání práva“, omezeným pečlivě sestrojenými kontrolami ze strany zákonodárné a soudní moci.
Ochrana před odvetou
Kongres byl naopak jmenován první složkou exekutivy a byl mu svěřen největší podíl na moci – pravomoc vybírat daně, utrácet, vyhlašovat válku a regulovat obchod. James Madison, faktický autor ústavy, výslovně napsal, že „v republikánské vládě nutně převládá legislativní moc“.
