Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na Chebsku druhým týdnem pokračovalo neustávající třesení země a husté sněžení způsobilo dopravní komplikace v celé zemi. V Jeseníkách začala lyžařská sezona. Mezinárodní tým vedený antropology z Univerzity Karlovy provedl v africké poušti Namib terénní výzkum dokazující praktickou zkouškou na antilopě, že i moderní neaklimatizovaný člověk dokáže s úspěchem provést prastarou loveckou strategii – uštvat kořist pěším pronásledováním. Když vím, jak na to, tak budu i jistější ve své práci, protože když mi přijde nespokojený nebo agresivní klient, tak si třeba vzpomenu na nějakou techniku, jen posunu nohu a budu si jistější v postoji. Určitě mi to pomůže, vysvětlila jedna ze zaměstnankyň Městského úřadu v Kravařích veřejnoprávnímu rozhlasu, proč se spolu s kolegy rozhodla účastnit radnicí organizovaných lekcí sebeobrany pro úřednictvo. Zemřel Honza Patočka zvaný Patrik. Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl Soudní dvůr EU. „Ve válce na ukrajinské frontě u Izjumu zahynul náš bývalý student kamenosochařského oboru Jirka Kotrla. Bylo mu 27 let. Čest jeho památce,“ oznámila na Facebooku Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti. Noviny citovaly prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že je připraven projednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem citlivé body amerického návrhu k ukončení rusko-ukrajinské války a že tohoto jednání by se měli účastnit i Evropané. Hrozba ze strany Ruska narůstá, všichni vojáci v naší armádě musí být připraveni na boj, mít a znát svůj operační úkol; příprava na válku je kontinuální a nikdy nekončící proces, musíme cvičit a žít tak, jak bychom v reálu i bojovali. Každá chvíle strávená jinak než prací na lepší bojové připravenosti je mrháním zdrojů a ztrátou času, řekl v projevu na velitelském shromáždění české armády náčelník generálního štábu Karel Řehka. V areálu letiště v Brně-Tuřanech vzplál z dosud neznámých důvodů hangár, kde se opravují letadla. Čeští kriminalisté dostali rentgenového robota, který vidí dovnitř předmětů, odhalí padělky, poradí si s výbušninami a odhalí stopy, které lidé nedokážou zahlédnout. Naše stabilní fanouškovské jádro se na stadionech takto nikdy neprojevuje, s klubem Mongaguá jsme ve spojení a řešíme formu vhodné omluvy a vyřešení tohoto incidentu, řekl mluvčí fotbalového Baníku Ostrava Marek Lorenc poté, co přesila více než stovky věrných fanoušků klubu narazila cestou domů ze zápasu v Teplicích ve vlaku na romské děti z jihlavské pobočky fotbalového klubu Mongaguá a napadala je tak agresivně, že malé fotbalisty musela v Praze na nádraží evakuovat do bezpečí ostře vyzbrojená policie. Strana Motoristé sobě uvedla, že ve vyjednávání o příští vládě trvá na ministerském křesle pro svého čestného prezidenta Filipa Turka, který nedávno vzbudil rozruch objevem jeho nedokonale smazaného návrhu na sociální síti, aby upálení romského dítěte bylo při žhářském útoku považováno za polehčující okolnost, a prezident jej kvůli tomu nechce do vlády jmenovat. Ministerstvo zahraničí začalo ve spolupráci s analytiky agentury STEM pracovat na marketingové značce České republiky a sezvalo si do Ostravy v tuzemsku žijící cizince ochotné odpovědět na otázku „Co je na Česku vlastně fajn?“. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo 10 milionů korun pro obce, které se rozhodnou opravit na svých hřbitovech staré německé hroby.
