Jak skopnout Tondu ze štaflí?
Velké dějiny o období tání umějí citlivě vyložit i to, proč se široké vrstvy obyvatelstva proti komunistickému panství nemínily bouřit
Dlouho očekávaný osmnáctý svazek Velkých dějin zemí Koruny české se letos konečně dočkal vydání. Po dlouhých diskusích a proměnách autorského kolektivu se období 1956–1967 nakonec uvolil sepsat pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Jiří Suk. Navázal tak na předchozí svazek o počátcích komunistické diktatury od letos zesnulého kolegy Jiřího Pernese. A nutno říct, že vydavatel měl v tomto směru šťastnou ruku: Suk je zkušeným autorem, který si vědeckou reputaci vytvořil na mnohaletém studiu sametové revoluce a po sepsání klíčové syntézy (Labyrintem revoluce, Prostor 2003) upřel pozornost na starší období komunistické diktatury.
Dobré předpoklady pro sepsání autoritativní syntézy o éře Antonína Novotného si vytvořil již kvalitní monografií o dějinách ekonomické reformy Oty Šika a o tom, jak se vyvíjela do srpnové okupace 1968 (Veřejné záchodky ze zlata, Prostor 2016). Jeho svazek Velkých dějin přináší příjemně svěží vítr do zdejší, řadu let poněkud zamrzlé debaty o komunistickém období, v níž se může z médií zdát, že míra kvality historické práce se odvíjí od toho, kolik stránek autorka či autor napíše o státním teroru a zda a jak často jsou tu citována jména ikonických obětí bolševické zvůle.
Naštěstí věda ve svobodné společnosti může kráčet svou cestou a na mediální přestřelky nebrat valné ohledy. Ale i je vnímá Suk se vší vážností. Důkazem budiž jeho ediční počin z roku 2024, nazvaný výmluvně Dějiny v exekuci. Jak přemýšlet a psát o komunismu (NLN). V něm nechal téměř tři desítky autorů a autorek z oboru soudobých dějin zodpovědět předem zadané otázky týkající se jejich osobního přístupu k analýze a interpretaci komunistického režimu. Sám k tomu pak napsal jednu ze tří úvodních studií. Ani Dějiny v exekuci asi nebudou znamenat tečku za spory mezi tzv. totalitaristy a revizionisty – ale právě Sukovo zpracování poststalinské éry komunistické diktatury v aktuálním dílu Velkých dějin působí jako užitečná snaha pokusit se o relativně komplexní obraz tohoto období, jenž by propojoval různorodé perspektivy.
Prezidentův pád
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu