0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura30. 11. 20258 minut

Jak skopnout Tondu ze štaflí?

Velké dějiny o období tání umějí citlivě vyložit i to, proč se široké vrstvy obyvatelstva proti komunistickému panství nemínily bouřit

Jakub Rákosník

Dlouho očekávaný osmnáctý svazek Velkých dějin zemí Koruny české se letos konečně dočkal vydání. Po dlouhých diskusích a proměnách autorského kolektivu se období 1956–1967 nakonec uvolil sepsat pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Jiří Suk. Navázal tak na předchozí svazek o počátcích komunistické diktatury od letos zesnulého kolegy Jiřího Pernese. A nutno říct, že vydavatel měl v tomto směru šťastnou ruku: Suk je zkušeným autorem, který si vědeckou reputaci vytvořil na mnohaletém studiu sametové revoluce a po sepsání klíčové syntézy (Labyrintem revoluce, Prostor 2003) upřel pozornost na starší období komunistické diktatury. 

Dobré předpoklady pro sepsání autoritativní syntézy o éře Antonína Novotného si vytvořil již kvalitní monografií o dějinách ekonomické reformy Oty Šika a o tom, jak se vyvíjela do srpnové okupace 1968 (Veřejné záchodky ze zlata, Prostor 2016). Jeho svazek Velkých dějin přináší příjemně svěží vítr do zdejší, řadu let poněkud zamrzlé debaty o komunistickém období, v níž se může z médií zdát, že míra kvality historické práce se odvíjí od toho, kolik stránek autorka či autor napíše o státním teroru a zda a jak často jsou tu citována jména ikonických obětí bolševické zvůle.

Naštěstí věda ve svobodné společnosti může kráčet svou cestou a na mediální přestřelky nebrat valné ohledy. Ale i je vnímá Suk se vší vážností. Důkazem budiž jeho ediční počin z roku 2024, nazvaný výmluvně Dějiny v exekuci. Jak přemýšlet a psát o komunismu (NLN). V něm nechal téměř tři desítky autorů a autorek z oboru soudobých dějin zodpovědět předem zadané otázky týkající se jejich osobního přístupu k analýze a interpretaci komunistického režimu. Sám k tomu pak napsal jednu ze tří úvodních studií. Ani Dějiny v exekuci asi nebudou znamenat tečku za spory mezi tzv. totalitaristy a revizionisty – ale právě Sukovo zpracování poststalinské éry komunistické diktatury v aktuálním dílu Velkých dějin působí jako užitečná snaha pokusit se o relativně komplexní obraz tohoto období, jenž by propojoval různorodé perspektivy. 

↓ INZERCE

Prezidentův pád

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články