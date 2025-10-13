Havlíček: Motoristé dnes neřekli, že kategoricky trvají na Turkovi
ANO a Motoristé jednají dále o programu, Turka chtějí vyřešit až potom
Před šesti dny předstoupil Filip Turek před novináře na prvním jednání poslaneckého klubu Motoristů sobě s velkým sebevědomím. „Je to velmi pravděpodobné,“ řekl na otázku, zda se stane ministrem zahraničních věcí. Pravděpodobnost po víkendové publikaci starších smazaných postů z jeho facebookového účtu v Deníku N minimálně o trochu klesla. Alespoň soudě dle vyjádření samotného Turka, který tentokrát při vstupu na jednání s Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem odpověděl na stejnou otázku stručně: „Nevíme,“ a v doprovodu šéfa Motoristů Petra Macinky zmizel za prosklenými dveřmi.
Ovšem ani zpátky skrz ně se oba motorističtí poslanci nevrátili s příliš jasnými odpověďmi. Zmíněné zveřejnění smazaných postů z Turkových sociálních sítí okomentovali tak, že v kanceláři mají připravené trestní oznámení na redakci deníku a že Turek nic takového nikdy nenapsal. Řeč byla zejména o výroku „Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost, je to přesně naopak.“ To měl Turek napsat v roce 2010 na svůj facebookový profil v souvislosti s informací o žhářském útoku tří neonacistů na romskou rodinu, při němž utrpěla tehdy tříletá holčička těžké popáleniny, jejichž následky si nese dodnes.
Zda Motoristé trvají na účasti Filipa Turka ve vládě tak, jak o tom po výbuchu skandálu mluvil Macinka o víkendu v České televizi, už jasné nebylo. „Personální otázky nechme, prosím, nejprve na panu předsedovi ANO, aby s nimi seznámil pana prezidenta, není vhodné je komentovat v průběhu. Věřím, že než s nimi seznámí pana prezidenta, i tady tato aféra bude vyřešena,“ řekl Petr Macinka novinářům.
Na otázku Respektu, zda má za českou diplomacii ručit někdo, kdo nemůže ručit ani za své sítě, odpověděl Macinka, že jde o patnáct let starý černý humor. Na vysvětlení, zda je tím černým humorem myšlen třeba post „Obama je n*gr, co může maximálně prodávat hašiš někde na nádraží“, už nedošlo a Filip Turek jen řekl, že svůj pochvalný výrok na Twitteru z března roku 2019 o „úklidu na Novém Zélandu“, čímž myslel postřílení více než padesáti lidí v tamní mešitě místním vyznavačem nadřazenosti bílé rasy, napsal před svým vstupem do politiky. Oba muži pak bez dalších slov zamířili k mohutnému pick-upu RAM 1500, který už se stačil stát symbolem povolebních vyjednávání motoristické strany.
