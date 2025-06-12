Ján Markoš: Tři představy o pravdě
Být jediným liberálem v místnosti je zajímavý zážitek
Nedávno jsem byl hostem na konferenci o depolarizaci. Organizovala ji Katolická univerzita v Ružomberku. Přesněji její filozofická fakulta. Šlo už o druhý ročník, v tom prvním zastupoval liberální spektrum sociolog Michal Vašečka. Věřím, že další ročníky budou následovat, mostů není nikdy dost.
Být jediným liberálem v místnosti není nepříjemné, pokud dialog probíhá v přátelském duchu. A přesně tak to v Ružomberku bylo. Zároveň však naše rozhovory ukázaly, že v některých otázkách jsme si vzdáleni až do té míry, že máme problém porozumět tomu, co říká druhá strana. Natož se ještě shodnout.
Kupodivu za to často může filozofie. Přesněji řečeno, základní představy o světě, které sice na první pohled působí odtažitě a abstraktně, mají však zcela konkrétní důsledky.
Nikdo není majitelem pravdy
