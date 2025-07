Kdo platí dovolenou a dodává klid panu Vidlákovi, předsedovi strany Stačilo!   

Daniel Sterzik se přistěhoval ze Sokolovska do Miroslavi v roce 2011. Pocházela odtud jeho manželka Jana, s níž se na Sokolovsku seznámil – odjela tam po teologických studiích na roční bohosloveckou praxi do evangelického sboru v Ostrově, po níž měla složit zkoušky a vrátit se zpět do Miroslavi. Miroslavský evangelický sbor s ní počítal jako s budoucí jáhenkou. Nakonec se do Miroslavi vracela s manželem Danielem a s prvními dvěma z jejich budoucích pěti dětí, přijeli „dochovat“ dědečka, který za to na vnučku přepsal dům.