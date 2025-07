Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Sponzorujte svou politickou neziskovku!

Je to stejné jako Aliance pro rodinu Jany Jochové, sdružení politických aktivistů, které má ambice mluvit svým spoluobčanům do toho, jak mají mít uspořádané své rodiny a které nezveřejňuje svoje finance, ale tvrdí o sobě, že je hlasem běžných lidí a z jejich příspěvků také žije. Jak se ukázalo, velkým donorem je miliardář Španěl. Je na místě si myslet, že Alianci nedrží při životě nespokojení občané, ale pár bohatých ambiciozních (nejspíš) mužů. Dokud spolek svoje finance nezveřejní, berme to jako nejpravděpodobnější možnost.