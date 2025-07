Další národní park nevznikne, ODS se nakonec rozhodla bránit houbaře a soukromé vlastnictví

Napřed to vypadalo jako loučení s ODS, jak jsme ji do té doby znali. Premiér za stranu, v níž je ochrana životního prostředí považovaná za zradu kapitalismu a svobody dělat si se svým majetkem, co chci, totiž zařadil do programového prohlášení vlády slib na zřízení nového národního parku pouhých 50 kilometrů od Prahy.