Donald Trump zaútočil na Brazílii. Cla za stíhání Bolsonara

Trumpův krok postrádá ekonomické opodstatnění, dokonce i když přijmeme většinou expertů zpochybňovanou teorii, že vzájemný obchod by měl vykazovat vyrovnanou bilanci. Spojené státy mají ve skutečnosti v obchodním styku s Brazílií navrch, jejich loňský přebytek vzájemné obchodní výměny činil 7,4 miliardy dolarů. V Trumpově mentálním světě, kdy je každý přebytek ve skutečnosti výsledkem zákeřné manipulace, by tak měla cla zavádět spíše Brazílie. Americký prezident tento rozpor řeší po svém – jednoduše si říká, co chce, a lživě tvrdí, že čísla neodpovídají realitě.