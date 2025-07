Evropa prohrává – a v Americe se to ví už více než sto let

ohňostroje na oslavu nezávislosti Spojených států jsou za námi. I tady v New Yorku si (někteří) Američané oblékli trička s americkou vlajkou, nasadili kšiltovky či klobouky s americkou vlajkou a vyrazili se podívat na půlhodinovou pyrotechnickou show, kterou jim nezištně zprostředkoval obchodní řetězec Macy’s. Pořadatelé odpálili ze čtyř velkých nákladních lodí přibližně 80 tisíc nábojnic – a přišlo je to zhruba na šest milionů dolarů. V New Yorku je všechno velké a děsivě drahé.