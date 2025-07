Vary 6: Samota je skoro vždycky nějak tragická. Maximálně je to méně smutná prohra s pokorou

Pět let jezdil režisér Miro Remo na Šumavu za Ondřejem a Františkem Klišíkovými, svéráznými dvojčaty, kteří celý život zůstali na místě, kde se narodili. Před pár lety si je vybral do své knihy rozhovorů se šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině Aleš Palán. Slovenský dokumentarista si je z ní vypůjčil do stejnojmenného filmu, který má ve středu premiéru v hlavní soutěži karlovarského festivalu – a bratři Klišíkovi ho mají spolu s režisérem uvést. „Nevnímám je jako samotáře. Ale jako dvě děti, které zůstaly u svých kořenů. Ve stavu, ve kterém vždy byly,“ říká Remo. „Jen jsou z nich dnes dospělí blízko smrti a vracejí se k tomu, co prožili.“