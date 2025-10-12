Ján Markoš: Ukázalo se, že Donald Trump není všemocný, Nobelovu cenu za mír nezískal
Proč nejmocnější muž světa tak obsesivně chce nějakou cenu
A tolik po ní přitom toužil. A protože je to Donald Trump, nezůstalo jen u touhy. Podnikal konkrétní kroky. Své přání dával najevo všemi póry své okouzlující osobnosti. Kudy chodil, tam vyprávěl, že „ukončil osm válek za osm měsíců“. A také že „všichni říkají, že by tu cenu měl dostat“. Dokonce tvrdil, že pokud ji nedostane, bude to „urážka pro celou zemi“. To už lze klasifikovat jako značný diplomatický nátlak, protože USA disponují nejsilnější armádou na světě.
V předvečer slavnostního oznámení laureáta ceny dokonce přiměl izraelskou vládu a Hamás k uzavření dohody o příměří. To je mimochodem pěkný příklad pravidla, podle něhož i pochybné motivace občas vedou k dobrým výsledkům.
Proč však nejmocnější muž světa tak obsesivně toužil po nějaké ceně? Kvůli penězům to určitě nebylo. Trump je bohatý muž. A pokud by i potřeboval nějaký ten milion dolarů navíc, umí si ho snadno sehnat jinak. Například může vydat novou digitální měnu, do které mu submisivní oligarchové rádi sami nalijí peníze.
Jistě netoužil ani po medaili z 18karátového zlata. Zlatého kovu si do Oválné pracovny za pár měsíců svého vládnutí nakřečkoval tolik, že by jedna malá medaile už nic nezměnila.
