Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V Opočně soutěžili sokolníci, kdo z jejich vycvičených dravců dřív dožene dron. Zemřela Dana Drábová. Volby vyhrálo hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš začal skládat většinovou vládu s hnutím SPD Tomia Okamury a stranou Motoristé sobě. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu poblíž polských hranic vzlétly do vzduchu spojenecké stíhačky NATO a obranné systémy Polska byly podle zveřejněného komuniké „uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti“. Není pro ně snadné přesunout se od otevřené války k příměří a pak zase zpátky k otevřené válce, je to náročné ekonomicky, společensky i mezinárodně; proto zatím volí válku, citovala i zdejší média příspěvek na platformě Telegram, ve kterém ruské vytrvalé pokračování agrese proti své zemi vysvětlil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a připomenul nedávný slib, že Ukrajina nominuje amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru, pokud se mu ruskou invazi na Ukrajině podaří zastavit. Od Pulčínských skal na Vsetínsku se odlomilo několik obřích balvanů a strážci přírody museli uzavřít tamní turistickou trasu u Francovy Lhoty. Brutální útok Hamásu ze 7. října 2023 hluboce otřásl Izraelem i celým světem a my na jeho oběti nesmíme zapomenout, zejména pak na rukojmí, která jsou již dva roky držena v zajetí, ale i na civilisty trpící následky této tragédie v Gaze, řekl prezident republiky Petr Pavel v projevu ke druhému výročí teroristického útoku na izraelské kibucy kolem hranic s Pásmem Gazy, při kterém ozbrojenci palestinské organizace Hamás povraždili 1195 lidí a dalších 251 mužů, žen a dětí odvlekli do svých opevněných úkrytů v Gaze. Volala jsem švagrové do kibucu Kfar Aza, jestli jsou v pořádku, telefon zvedla její šestiletá dcera Amalia a řekla mi, že maminka ani tatínek nemohou k telefonu, protože jsou mrtví, a že ona s devítiletým bratrem se skrývá v komoře; telefon mi vypadl z ruky, vzpomněla jsem si na příběhy z holokaustu a hlavou mi prolétlo, proč se musí děti zase skrývat v komoře, popsala telavivská lékařka Ella Mor serveru Novinky.cz, jak se předloni 7. října dozvěděla, že její bratr byl se svou ženou zavražděn před očima svých dvou starších dětí, zatímco čtyřletou Abigail teroristé odvlekli do Gazy, kde pak strávila v tunelech padesát dní jako jedna z rukojmích. Nevnímám to jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě, odpověděl rektor AVU Tomáš Pospiszyl na otázku médií, jak hodnotí krok žáků své instituce, kteří spolu s osazenstvem některých dalších vysokých škol v Česku vyvěsili na výročí masakru z oken svých tříd palestinské vlajky jako připomínku palestinských obětí izraelské odvetné operace proti Hamásu a tragédii 7. října si zvolili jako vhodnou chvíli pro výzvy k ukončení akademické spolupráce s Izraelem. Pouštěním zapálených svíček po vodě na malých loďkách si lidé po celém Česku připomenuli Památný den sokolstva vyhlášený jako připomínka tragické noci ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo v rozsáhlé protektorátní razii zatklo, mučilo a odvleklo do koncentračních táborů 1500 vůdčích osobností České obce sokolské. Hydrometeorologický ústav upozornil občany, že do Česka příští týden dorazí mrazivá rána. Pekárny začaly přijímat objednávky na vánoční cukroví.
