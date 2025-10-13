Ranní postřeh Ivana Mikloše: Starci se nám zbláznili. (Ale na nás, Slováky, nemáte)
Se zájmem jsem sledoval průběh českých voleb, ve kterých se hrálo i slovenskou kartou. Babišovu blízkost a spřízněnost s Ficem a s dnešní slovenskou vládní garniturou strany Fialovy koalice celkem logicky a racionálně využívaly v předvolební kampani jako výstrahu před volbou extremistů a protisystémových politiků. Jenže volby ukázaly (a myslím, že alespoň částečně oprávněně), že většina českých voličů vidí rozdíl mezi Ficem a Babišem. Výstraha slovenskou realitou přesto zřejmě zafungovala, projevila se však v nižším než předpokládaném výsledku těch stran, které se svým programem a svou rétorikou Ficovi a jeho straně podobají nejvíce. Tedy Okamurovy SPD a Konečné Stačilo!. Takže si myslím, že Fico jako výstraha nakonec zafungoval. Nemáte za co.
Na českých volbách mě však zaujala ještě jedna věc, a tou byla nedůstojná, až (dovolím si napsat) odpudivá role, kterou sehráli dva bývalí čeští prezidenti, Václav Klaus a Miloš Zeman. Už déle si o nich nedělám žádné iluze a mrzí mě to, protože s oběma jsem měl možnost spolupracovat a v minulosti udělali hodně dobrého. Václav Klaus při začátcích ekonomických reforem po pádu komunismu a Miloš Zeman zejména při dohodě o dělení federálního majetku. Václav Klaus nenechal nitku suchou na Petru Fialovi a jeho vládě, kterou považuji za jednu z nejlepších a nejzodpovědnějších v české historii, a ani se netajil svou podporou obskurních Motoristů. A Miloš Zeman se nechal vozit na mítinky hardcore komunistického antisystému. Už ani nemluvě o tom, že oba reprezentují proruskou pátou kolonu.
Ale i v tomto nechutném stařeckém panoptiku jsme vás my na Slovensku předjeli. Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský se v době českých voleb nechal v Rusy zničeném a Ruskem okupovaném Mariupolu nafotit při střelbě z kalašnikova. Na nás nemáte.
Ivan Mikloš je ekonom, bývalý politik a politický poradce.
