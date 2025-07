Připravit se na výkon a nikdy nezestárnout. Stane se biohacking náboženstvím této doby?

Pětatřicetiletý Libor Mattuš začíná každý den dechovými cvičeními. V sedu na patách agresivně vtahuje bránici, dech potom různě zadržuje a zase upouští. Ze cvičební místnosti se po stroze zařízeném bytě přesouvá do kuchyně. Z mrazáku vytahuje velký blok ledu, který rozbíjí sekáčkem na maso, tříšť vkládá do kyblíku na šampaňské, dopouští jej studenou vodou a do ledové lázně noří obě ruce. Studená voda na dlaních podle něj po ránu povzbudí víc než káva. Tato „kyblíková metoda“ se navíc dá praktikovat i v pracovním prostředí – a je aktuálně oblíbená u progresivních firem, které si objednávají jeho služby.