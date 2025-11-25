Sterzik už nechce být politikem, ale jen blogerem: Aby se Stačilo! do sněmovny dostalo, musím ho podporovat, ne vést
Plamínková: Kdo zastaví budoucího ministra zahraničí – Kdo přepracuje rozpočet – Sterzik končí jako předseda Stačilo!
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Už zítra znovu vyrazí na Pražský hrad předseda ANO Andrej Babiš. Pro prezidenta na něj ponese seznam kandidátů na ministry za svou stranu, SPD a za Motoristy. Začne tím závěrečná část prvního pokusu o sestavení nového kabinetu. Její délka zůstává nejasná.
Jsou pro to dva známé důvody. Ten první se jmenuje střet zájmů a více o něm píšeme tady. Pavel v něm trvá na tom, že chce po předsedovi ANO, aby svůj plán na to, jak střet zájmů vyřeší, sdělil veřejně. Pak jej „do týdne“ jmenuje. Prezident si tím nechává prostor vyhodnotit, zda jeho plán skutečně povede k vyřešení. Přesný harmonogram ale jasný není.
Na jejich interakci se nicméně ukázalo, že v komunikaci tak citlivého tématu není prostor pro chyby. Třeba když Pavel 17. listopadu zmínil, že bude chtít, aby Babiš vyřešil svůj střet „uspokojivě“, aniž by upřesnil, zda uspokojivost bude vyhodnocovat on, někdo jiný z jeho týmu či externí poradci. Nakonec však po otázce Respektu na prezidenta vyplynulo, že Pavel takovým arbitrem být nehodlá. On jen může Babiše přimět, aby sdělil veřejnosti, co plánuje udělat, a pokud svůj střet nevyřeší, bude to on, kdo klamal voliče. „Víc v tom udělat nemůžu,“ řekl nám prezident.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Klimatické hnutí: Co udělali příznivci ekologické politiky špatně?
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Do Tater proniká politika
K Téryho chatě ve Vysokých Tatrách se dá dostat jedině pěšky. Závěrečná etapa vedoucí strmým kamenitým srázem je poměrně namáhavá, ale kdo se vyškrábe až do nadmořské výšky dvou tisíc metrů, toho odmění působivý pohled: více než sto let stará chata stojí na skalnaté planině mezi horskými plesy, nad nimiž se z jedné strany vypíná Lomnický a z druhé pak Ledový štít. Téryho chata se v posledních dvou měsících stala dějištěm sporu, který hýbe nejen Tatrami, ale celým Slovenskem.