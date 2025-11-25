Fotogalerie25. 11. 2025
Do Tater proniká politika
K Téryho chatě ve Vysokých Tatrách se dá dostat jedině pěšky. Závěrečná etapa vedoucí strmým kamenitým srázem je poměrně namáhavá, ale kdo se vyškrábe až do nadmořské výšky dvou tisíc metrů, toho odmění působivý pohled: více než sto let stará chata stojí na skalnaté planině mezi horskými plesy, nad nimiž se z jedné strany vypíná Lomnický a z druhé pak Ledový štít. Téryho chata se v posledních dvou měsících stala dějištěm sporu, který hýbe nejen Tatrami, ale celým Slovenskem.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zahraničí11 minut
Klimatické hnutí: Co udělali příznivci ekologické politiky špatně?
Bernd Ulrich, Die Zeit25. 11. 2025
3 minuty
Ranní postřeh Petra Bittnera: Sledujme boj o Bedřišku
Petr Bittner25. 11. 2025
Česko19 minut
Proč zemřel zápasník a pražský bezdomovec Vráťa Šourek
Marek Švehla24. 11. 2025