Vondráček křeslo nedostal. Babiš si nakonec vybral na klíčový post ministra spravedlnosti Tejce
Hrad dál trvá na tom, že Turka ve vládě nechce. Prezidentovy sympatie nemá ani šéf Motoristů Macinka
Tiskové konference hnutí ANO bývají, co se sestavy týče, v posledních týdnech podobné. Je na nich jen nejužší vedení, které slibuje, že všechno zařídí, a mlží kolem jakýchkoli detailů. Tentokrát tomu bylo jinak. Po jednání rozpočtového výboru minulou středu vedle Andreje Babiše stanuli v řadě srovnaní jeho ministerští kandidáti. Přestože šéf hnutí ještě neodeslal prezidentovi jmenný seznam, nominanty hnutí ANO do čela rezortů známe.
Tedy až na jednoho. A vzhledem k probíhajícímu vyřizování střetu zájmů předsedy ANO poměrně klíčové. Nominant do čela spravedlnosti, jímž je s největší pravděpodobností bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc, se na akcích ANO zatím neukázal. Mimochodem, ministerští kandidáti už mají také svou whatsappovou skupinu nazvanou „Vláda ANO 2025“, ve které si s nimi Andrej Babiš pravidelně vyměňuje informace. Ale ani tam zatím budoucí šéf justice není. Děje se tak v době, kdy ostatní dvě strany budoucí koalice rovněž finalizují své nominace, které následně poputují k prezidentovi.
Ani Malá, ani Vondráček
Šéf hnutí ANO má zřejmě o obsazení postu jasno a vybral si zmíněného kolegu z někdejší koaliční strany. Rezort spravedlnosti bude pro Babiše zásadní. Právě tam se může přezkoumávat, zda je, či není ve střetu zájmů. Babiš do poslední chvíle podle informací Respektu řešil i jiné varianty. O Tejcovi nicméně podle zdrojů obeznámených s vyjednáváním uvažoval od začátku skládání budoucího kabinetu. Na ústavněprávní oblast má přitom ve svém hnutí řadu odborníků. Předsedou stejnojmenného sněmovního výboru byl třeba v minulém volebním období právník Radek Vondráček.
