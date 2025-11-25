Martin M. Šimečka: Ficova konspirační teorie
Padělání národního příběhu je nebezpečné dokonce i tehdy, jde-li o produkt pomatené mysli
Žáci na školách se učí „hovadiny“, řekl studentům v Popradu premiér Robert Fico, aby jim vzápětí vyjevil skutečnou pravdu o našich dějinách. Slované a Slováci žili „na tomto území minimálně dva tři tisíce let“ a my všichni jsme potomci této „slovanské pospolitosti“, na jejíž tradici navazujeme (proto dvě pohlaví).
To je samozřejmě – Ficovým slovníkem – hovadina. Před dvěma tisíci lety se zde proháněli Keltové či jiná etnika, a ještě když římský císař Marcus Aurelius ve druhém století našeho letopočtu hlídal na Dunaji hranice své říše, bojoval zde s Markomany a Sarmaty. Slované na toto území dorazili až v 6. století. Jak píše historik Jan Rychlík, teprve tehdy „začíná slovenský národní příběh“.
Proč jej Fico falšuje? Ne proto, aby vyprávěl jiný, ucelený národní příběh, ale aby rozbil ten, na němž – i když je křehká – stojí alespoň nějaká společenská dohoda. Tento příběh vykládá naše dějiny tak, že naši předkové byli sice pohané a divoši, ale postupně se stali součástí křesťanské Evropy a nakonec – navzdory různým formám útlaku – vystoupil slovenský národ z kulturní a politické periferie až na svůj dosavadní vrchol, kterým je demokratická republika a její členství v Evropské unii.
Robert Fico napadá tuto společenskou dohodu tak, že falšuje dávné dějiny, aby mohl vzápětí ihned falšovat i ty nejnovější. Například že 17. listopad 1989 byl převrat řízený samotnými komunisty, že referendum o vstupu do Evropské unie bylo zmanipulováno a že pád jeho vlády v roce 2018 řídily temné síly ze zahraničí.
Klimatické hnutí: Co udělali příznivci ekologické politiky špatně?
Do Tater proniká politika
K Téryho chatě ve Vysokých Tatrách se dá dostat jedině pěšky. Závěrečná etapa vedoucí strmým kamenitým srázem je poměrně namáhavá, ale kdo se vyškrábe až do nadmořské výšky dvou tisíc metrů, toho odmění působivý pohled: více než sto let stará chata stojí na skalnaté planině mezi horskými plesy, nad nimiž se z jedné strany vypíná Lomnický a z druhé pak Ledový štít. Téryho chata se v posledních dvou měsících stala dějištěm sporu, který hýbe nejen Tatrami, ale celým Slovenskem.