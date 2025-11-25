Šaty nedělají žáka. Inspekce vytkla škole, že dětem zakázala tepláky
Posílat žáky v době výuky domů převléct je teď oficiálně nepřípustné
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Vedení základní školy v brněnské Sirotkově ulici začátkem školního roku usoudilo, že holých pupíků, výstřihů a tepláků už je na chodbách a ve třídách vidět až příliš, a rozhodlo se zasáhnout. Zmíněné „nevhodné“ oblečení zakázalo. Ředitel školy Dan Jedlička rozhodnutí médiím zdůvodnil tak, že nařízením slušného oděvu chce děti připravit na budoucí život. „Chceme, aby věděly, co je v jaké situaci vhodné si obléct,“ vysvětlil. Jenže Česká školní inspekce teď, zjednodušeně řečeno, škole vzkázala, že by žáky měla na budoucí život připravovat především samotným vzděláváním. A u něj žák potřebuje být fyzicky přítomný, namísto, aby se šel domů převléknout z tepláků.
„Česká školní inspekce konstatuje, že takový postup nemá oporu v právních předpisech – naopak jde o zásah do práv žáků i jejich zákonných zástupců mimo jiné v tom, že žákovi, který nedostál pravidlu nechodit do školy v teplácích, by tímto byla byť na omezenou dobu znemožněná účast na vzdělávání,“ uvedli inspektoři ve zprávě pro školu, kterou zveřejnila Česká televize. Inspekce reagovala na stížnost rodiče jednoho z žáků a uvedla, že škola nemůže žákům pravidla pro oblékání stanovit jako povinnost, lze je pouze doporučit a jejich porušování případně řešit s rodiči. Vedení školy se pro ČT odmítlo k rozhodnutí inspektorů vyjádřit.
Ředitel už dříve uvedl, že děti mají chodit oblékané tak, aby prostředí výuky bylo příjemné a respektující pro všechny. Proč by mělo být dětem nepříjemné, když jejich spolužák přijde v teplácích a spolužačka v krátkém tričku, blíže neupřesnil. Dovedu si ale představit, že dětem z chudých rodin může být velmi nepříjemné poslouchat, že porušují pravidla, když „lepší“ oblečení než tepláky zkrátka doma nemají. Zároveň však také spousta žáků nosí do školy a kamkoli jinam tepláky a krátká trička, protože se jim prostě líbí a momentálně jsou v módě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Klimatické hnutí: Co udělali příznivci ekologické politiky špatně?
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Do Tater proniká politika
K Téryho chatě ve Vysokých Tatrách se dá dostat jedině pěšky. Závěrečná etapa vedoucí strmým kamenitým srázem je poměrně namáhavá, ale kdo se vyškrábe až do nadmořské výšky dvou tisíc metrů, toho odmění působivý pohled: více než sto let stará chata stojí na skalnaté planině mezi horskými plesy, nad nimiž se z jedné strany vypíná Lomnický a z druhé pak Ledový štít. Téryho chata se v posledních dvou měsících stala dějištěm sporu, který hýbe nejen Tatrami, ale celým Slovenskem.