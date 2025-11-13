0:00
Manuál na děti 13. 11. 202512 minut

Vřelost je nejlepší prevence digitální závislosti

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 8. díl: S psycholožkou Kateřinou Lukavskou o tom, proč se vyplatí vyrazit do on-line světa se svými dětmi společně a s nadšením

Markéta Plíhalová

Sociálním sítím je připisován negativní vliv na děti a dospívající. Co o tom ale víme s jistotou? 

Je pravda, že v posledních desetiletích souběžně sledujeme nástup sociálních sítí a zhoršování duševního zdraví u dospívajících a mladých dospělých. Několik metaanalýz dospělo k závěru, že mezi oběma jevy existuje vztah, ale je docela slabý. Spíš než o přímou příčinnou souvislost tedy půjde o souběh více fenoménů, na duševní zdraví působí další faktory. Něco jiného je však problémové používání sociálních sítí, které už má znaky závislosti. Tam vidíme silnou souvislost s projevy deprese nebo úzkosti.  

Podle čeho rodiče poznají, že jejich dospívající dítě sociální sítě používá problémově?

Nejde jen o samotný čas strávený on-line. Existuje mnoho uživatelů, kteří na sítích tráví hodně času, ale závislí nejsou. Na druhou stranu je pravda, že je jen málo problémových uživatelů, kteří by sítě nepoužívali nadměrně. Rozhodující je, jestli se dítěti daří udržovat rovnováhu mezi pobytem v on-line světě a dalšími činnostmi. Typickým projevem problémového užívání je ztráta kontroly. Ve chvíli, kdy má dítě nebo dospívající mobil odložit a třeba se v klidu připravit do školy nebo jít spát, nejsou toho schopni. Druhým projevem je takzvaná prioritizace – používání sociálních sítí začíná vytlačovat všechny ostatní činnosti, které dítě dřív mělo rádo. Sportovalo, trávilo čas venku s kamarády a teď tyto záliby kvůli telefonu systematicky omezuje. Třetím projevem jsou reálné problémy, které evidentně souvisejí s používáním sociálních sítí. Například časté hádky s rodiči, sourozenci, kamarády, zanedbávání školních povinností, hygienických návyků, spánku. V tomto momentě už používání sociálních sítí zjevně zasahuje do běžného života. 

