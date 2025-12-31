0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí31. 12. 20257 minut

Tak proto Trump nechtěl, aby se Epsteinovy složky dostaly na veřejnost

Už teď je prezidentova role v největším americkém skandálu poslední doby prominentní. Brzy se dozvíme ještě víc

Sarah Fitzpatrick
,
The Atlantic

Donald Trump svou prezidentskou kampaň před dvěma lety odstartoval prohlášením: „Nikdy jsem nebyl v Epsteinově Letadle nebo na jeho ,pitomém‘ Ostrově,“ napsal na síti Truth Social v lednu 2024. Trval na tom, že zprávy, které tvrdí opak, jsou výmysly umělé inteligence a jeho politických rivalů: „Tohle dělají Demokrati svému Republikánskému Oponentovi, který je předstihuje v Průzkumech, o hodně.“

Dokumenty zveřejněné před Vánoci jeho vlastním ministerstvem spravedlnosti (včetně letových záznamů a e-mailů) však říkají něco jiného. V lednu 2020 federální prokurátoři zjistili, že notoricky známým soukromým letadlem Jeffreyho Epsteina, který byl později obviněn z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, létal Trump mnohem častěji, než tušili. 

Řada letů, které vešly ve známost jako Lolita Express, se uskutečnilo „v období, které se časově kryje s kauzou Maxwell“, řekl federální prokurátor v New Yorku svým kolegům. Epsteinova spolupachatelka Ghislaine Maxwell byla následně odsouzena a nyní si odpykává dvacetiletý trest odnětí svobody. A používání onoho letadla k „přepravě nezletilé osoby za účelem účasti na nelegálních sexuálních činech“ k její roli v Epsteinově operaci patřilo.

↓ INZERCE

Trump je zmíněn mnohokrát. Ve složkách, které publikovalo ministerstvo spravedlnosti, aby vyhovělo legislativním požadavkům zveřejnit vše k Epsteinově případu, se prezidentovo jméno objevuje víc než stokrát. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články