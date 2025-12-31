Tak proto Trump nechtěl, aby se Epsteinovy složky dostaly na veřejnost
Už teď je prezidentova role v největším americkém skandálu poslední doby prominentní. Brzy se dozvíme ještě víc
Donald Trump svou prezidentskou kampaň před dvěma lety odstartoval prohlášením: „Nikdy jsem nebyl v Epsteinově Letadle nebo na jeho ,pitomém‘ Ostrově,“ napsal na síti Truth Social v lednu 2024. Trval na tom, že zprávy, které tvrdí opak, jsou výmysly umělé inteligence a jeho politických rivalů: „Tohle dělají Demokrati svému Republikánskému Oponentovi, který je předstihuje v Průzkumech, o hodně.“
Dokumenty zveřejněné před Vánoci jeho vlastním ministerstvem spravedlnosti (včetně letových záznamů a e-mailů) však říkají něco jiného. V lednu 2020 federální prokurátoři zjistili, že notoricky známým soukromým letadlem Jeffreyho Epsteina, který byl později obviněn z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, létal Trump mnohem častěji, než tušili.
Řada letů, které vešly ve známost jako Lolita Express, se uskutečnilo „v období, které se časově kryje s kauzou Maxwell“, řekl federální prokurátor v New Yorku svým kolegům. Epsteinova spolupachatelka Ghislaine Maxwell byla následně odsouzena a nyní si odpykává dvacetiletý trest odnětí svobody. A používání onoho letadla k „přepravě nezletilé osoby za účelem účasti na nelegálních sexuálních činech“ k její roli v Epsteinově operaci patřilo.
Trump je zmíněn mnohokrát. Ve složkách, které publikovalo ministerstvo spravedlnosti, aby vyhovělo legislativním požadavkům zveřejnit vše k Epsteinově případu, se prezidentovo jméno objevuje víc než stokrát.
