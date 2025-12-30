Starý šlágr „Jak zastrašit úředníka“ se vrací na scénu
Nová vládní elita jde zostra na věc a už má připravený první zákon, jak si podřídit stát
Ta záhada, jak je vláda ANO, Motoristů a SPD připravená „přeorat“ český stát, se nyní začíná vyjasňovat. Jen týden po jmenování nového kabinetu Andreje Babiše totiž doputoval do Poslanecké sněmovny koaliční návrh zákona, který zásadně reviduje od vstupu do EU prosazované představy, že klíčoví státní úředníci nemají mít strach dělat rozhodnutí, která by se nemusela líbit právě vládnoucí politické moci. Namístě je tak podezření, že jde o první důraznou snahu nové vlády omotat si stát kolem prstu.
Vyčistit do hloubky
Představa nezávislých, špatně odvolatelných ministerských úředníků neprovokuje zdaleka jen Motoristy, SPD a ANO. Na české pravici byl vždy značně populární americký model vládnutí, kdy vítězná politická moc plně odpovídá za směřování státu a bezezbytku si určuje, jak budou centrální úřady fungovat.
Zní to pochopitelně, jenže pochopitelná je i odlišná evropská politická tradice. Ta vyrostla v systému poměrného zastoupení a koaličního vládnutí a vychází z přesvědčení, že pokud má státní správa fungovat efektivně, je třeba v rozumné míře oddělit politické a expertní vedení ministerstev tak, aby při každé výměně ministra nedocházelo k čistkám uvnitř úřednického aparátu a úřady neovládala atmosféra strachu o místo.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu