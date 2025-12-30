Ján Markoš: Chválí vánoční světla i pračky, kontrolují toaletní papír. O Slovácích, kteří obdivují krásy Moskvy
Rusové mají rádi, když se politici a novináři ze Západu infantilně natáčejí v obchodech a na ulicích; vytváří to pocit falešné normality
„Vidět někoho zaparkovat na chodníku je velmi výjimečné. Mimochodem, dopravních policistů je tu dnes obrovské množství, patrolují všude. Na ulici jsem neviděl jediného opilého člověka. Podobně jako někoho kouřit (dokonce ani elektrické cigarety). Lidé z mladších generací jsou vysportovaní, nevidíte obézní nebo lidi s nadváhou.“
Bývalý ministr školství za stranu Smer Juraj Draxler navštívil Moskvu. Absolvoval několik pracovních setkání, našel si však také čas kochat se vánočními světýlky či fotografovat si jídlo v restauracích. (Na svém facebookovém profilu nás ujistil, že mu chutnalo.) Zavítal také do divadla. A také z této události zhotovil fotodokumentaci. (Lístky mu ochotně dodala moskevská radnice.) Procházel se po ulicích, zkoumal nadváhu i míru alkoholické intoxikace kolemjdoucích a také způsob, jakým jsou zaparkována auta. A znovu usilovně fotografoval. (Přesuny do jednotlivých lokací mu opět ochotně zařídila moskevská radnice.)
Juraj Draxler není zdaleka jediný, kdo cítí potřebu takto veřejně se podělit o svůj obdiv k Moskvě. Ľuboš Blaha ji navštívil v říjnu 2024. Nevynechal ani obchod s elektronikou. „Vidím tu spoustu praček. Všude jsou zde moderní televizory, moderní ledničky, moderní vysavače, fény. V Rusku je všechno,“ rozplýval se.
V lednu 2025 zavítala do hlavního města Ruské federace delegace složená z poslanců Smeru a SNS. Andrej Danko si skrze okno auta natáčel módní butiky. Richard Glück zase veřejně konstatoval ohromující fakt, že v Moskvě je dostatek toaletního papíru. I pánové z této delegace se dostali do divadla, na balet Louskáček. A byli zjevně VIP hosty, protože se po představení mohli se sólisty vyfotografovat na pódiu.
