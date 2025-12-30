Romeo a Romeo na ledě. Jak seriál o lásce dvou hokejistů pobláznil (nejen) ženy
Kanadská erotická romance se stala globálním hitem a vyvolala nečekanou společenskou debatu
Jeden je Rus, druhý Kanaďan, oba hrají skvěle hokej, navíc za konkurenční týmy – a zamilují se do sebe. Kdo jen trochu sleduje hokej, ví, že tohle není reálný příběh z NHL. V severoamerické lize, a nakonec ani v té české se zatím žádný hráč k menšinové orientaci otevřeně nepřihlásil. Jde o námět kanadské knižní série a následně televizního seriálu, který získal během posledního měsíce obrovskou popularitu. Stal se také předmětem vášnivých popkulturních i společenských debat.
Promítá se nejen v gay barech, ale i těch sportovních, a k nejrůznějším úvahám inspiroval dokonce i média, která spíše sledují pohyby na burze, nebo hokejové podcasty, kde se jindy řeší výhradně sport. A to nejen pro explicitní erotické scény mezi dvěma muži, jaké nejsme v mainstreamové zábavě moc zvyklí vídat. Ale také pro další řadu otázek, které vyvolává: proč získal tak masivní popularitu právě nyní? A proč si ho zamilovali nejen LGBT+ lidé, ale také heterosexuální ženy?
Rivalové a milenci
Vzrušující, surreálné. A celé tak trochu divné. Těmito slovy popisuje Rachel Reid změny, které se v posledních několika týdnech udály v jejím životě. „Mám pocit, že jsem se jako autorka posunula někam výš,“ říká během on-line rozhovoru ze své pracovny doma v Bedfordu na východě Kanady a se smíchem podává důkazy o svém novém statusu: „Nejen že mě zvou na čtení nebo literární akce do všech možných zemí, ale ještě mi chtějí vše zaplatit! To je novinka.“ Pětačtyřicetiletá kanadská spisovatelka vlastním jménem Rachelle Goguen se během posledních pár týdnů přesunula z kategorie autorky relativně známé ve své zemi a úspěšné mezi určitým typem čtenářů a čtenářek do pozice mezinárodní star. Poptávka po Reidiných knihách zaskočila i jejího vydavatele a na pracovním stole se jí hromadí pozvánky z USA, Brazílie, Británie či Německa.
