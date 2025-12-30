Konec jedenáctihodinových projevů ve sněmovně? Babiš, Okamura a Benda navrhli změnu jednacího řádu
Plamínková: Nový jednací řád sněmovny – Macinka trvá na Turkovi – Bude se rušit služební zákon?
Sněmovna nespí ani přes svátky a brzy se nejspíš dočká nových pravidel. Termín „změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny“ hrozí přílišnou úředničinou, nicméně jde o zcela klíčový zákon, který – pokud toho politici sami nejsou schopni – určuje, nakolik je dolní komora efektivní.
Protože v minulém volebním období moc efektivní nebyla, skončila v politice řada poslankyň a poslanců. Alespoň se jim však povedlo rozvířit debatu, že změna je nutná. Minulá opozice, dnes vládní většina, ji odmítala. Ale pár hodin po jmenování už do systému změny sama nahrála. Pod novelou jsou mimo jiné podepsaní Andrej Babiš a Tomio Okamura, kteří se v minulých čtyřech letech účastnili neformální sněmovní soutěže, kdo vydrží mluvit déle a víc od věci. Těsným vítězem byl nejspíš Okamura, současný předseda dolní komory.
Pod návrhem změn je podepsán i Marek Benda. O tom, že změnu podpoří i coby opoziční poslanec, s námi mluvil už pár týdnů po volbách. On, další zástupci bývalé vlády nebo Ústavní soud došli k názoru, že současná praxe sněmovních jednání je neudržitelná a destruktivní. Benda proto ke konci minulého volebního období předložil vlastní koncepci změny jednacího řádu. A to přesto, že sám volání po změně dlouhé měsíce ignoroval. V současném návrhu proto najdeme řadu bodů z dokumentu předsedy poslanců ODS.
S čím tedy nový návrh pracuje? Soubor opatření míří zejména na omezení časů, jak dlouho může poslanec či poslankyně mluvit a také kdy přesně. Až změny projdou, bude to mimo jiné konec projevů v délce třeba 11 hodin (jde o rekord stanovený právě Okamurou). V drtivé většině bude limit pro nejvýše postavené politiky (předsedy stran, členy vlády nebo předsedy klubů) třicet minut. Myslí se také na větší předvídatelnost. Závěrečná, tedy třetí čtení zákonů, která probíhají ve středu pátek, nesmí překročit ve středu 19. hodinu a v pátek 14. hodinu. A do 21. hodiny mohou poslanci jednat pouze v případě, že nejsou proti dva a více poslaneckých klubů.
