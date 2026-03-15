Abyste pochopili, musíte rozumět rakouské duši
S novinářkou Annou Thalhammer o tom, jak ji ve Vídni sledovali ruští agenti a proč země s ruskou špionáží zachází tak ledabyle
Ve Vídni v lednu začal největší špionážní proces rakouských dějin. Obžalovaným je někdejší pracovník zpravodajské služby, kterého státní zástupci obviňují ze systematického sběru dat, jež posléze končila v Moskvě. Šéfredaktorka zpravodajského týdeníku Profil Anna Thalhammer (40) má do kauzy vhled jako málokdo jiný. O podezření léta píše a nakonec se proti své vůli sama stala aktérkou – ruská špionáž ji sledovala ve snaze odhalit její zdroje. Coby oběť získala přístup do vyšetřovacích spisů.
Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla, že vás špehovali ruští špioni?
Zprvu mě to šokovalo i udivilo. Ptala jsem se, co chtějí zrovna ode mě? Člověk sice ví, že se takové věci mohou stát, když jste novinářkou, a navíc ve vyšší pozici. Ale nepsala jsem pořád o Putinovi a Rusku a nebyla jsem prominentní kritičkou Kremlu. Říkala jsem si, že jsem přece moc málo významná. Probírala jsem to pak s různými lidmi a jeden zdroj mi řekl: „No, ty prostě umíš lidem lézt na nervy – a lezla jsi na nervy i jim.“
Čím?
