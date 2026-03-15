Pět světových zpráv
Návrat ruské ropy
Spojené státy ve čtvrtek povolily všem zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na sociální síti X americký ministr financí Scott Bessent. Nebudou na ně nyní uvalovat vlastní sankce, které jinak USA pro země, které ruskou ropu kupují, zavedly. Ceny ropy do té doby pokračovaly v silném růstu a zastavily se na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky – kolem 100 dolarů za barel. Na trzích v posledních dnech panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě, vyvolané americko-izraelskými údery proti Íránu. Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí ve čtvrtek prohlásil, že Hormuzský průliv, odkud ropa z regionu pluje do světa, by měl být uzavřen a využit jako nástroj, jak zatlačit na nepřítele. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí naopak uvedl, že průlivem může i nadále proplouvat mnoho plavidel, pokud svou plavbu koordinují s íránským námořnictvem.
Další americká vojenská akce
Americký prezident Donald Trump počátkem března oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, včetně Argentiny, Bolívie, Chile, Kostariky, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaye a Trinidadu a Tobaga. V Ekvádoru už nyní Spojené státy podporují místní vojáky v jejich bojových operacích proti drogovým kartelům. A Washington se zapojil také do náletů proti gangům v rámci operace zvané „Totální vyhlazení“. Američané spolu s Ekvádorci nedávno bombardovali výcvikový tábor organizace Hraniční komando (CDF), kde mají působit i členové kolumbijské polovojenské organizace FARC, jak o tom informovala agentura Reuters.
