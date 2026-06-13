Až sežerem, co jsme šlohli pionýrům...
Ukázka z knihy Skanzen, kterou vydává Respekt
Po románech Sestry a Můj mladší bratr přichází redaktor Respektu Martin Uhlíř s další knihou, tentokrát jde o sbírku příběhů nazvanou Skanzen. Následující ukázka je z povídky „Útěk za hranice“. Knihu si můžete zakoupit spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media v našem e-shopu.
Osmdesátá léta. Devadesátky. Zvláštní bezčasí. Vztahové post-apo.Pět příběhů první povídkové knihy Martina Uhlíře nespojuje čas, místo ani hlavní postavy. Všechny ale obývají lidé stojící v různém smyslu „na okraji“. Často sami sebe zahnali do kouta, bojují se zbabělostí a hrůzou z opravdové blízkosti. Láska a intimita neposkytují východisko ani naplnění, spíše bývají zdrojem úzkosti, mocenskou hrou, promarněnou šancí.Muž ohlížející se s lítostí za první láskou. Parta dětí utíkajících z internátu. Lidé, kteří se před životem stáhli do lesního skanzenu. Mladí lidé z velkoměsta experimentující se životem i s drogami. Autorova soustředěná próza, hravá i temná, ale vždy se smyslem pro citlivě vykreslený detail, přesvědčivě zprostředkovává jejich touhu po životě a lásce.
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