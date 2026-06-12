Trumpův zeť zažehl plameňákovou revoluci. Albánci protestují proti výprodeji země a ničení přírody
Turistické projekty Jareda Kushnera mohou ohrozit nejzranitelnější část Evropy. Co všechno dělá premiér Rama pro přijetí do EU
Jako mnoho jiných revolucí i tuhle spustil malý incident. V dubnu se v Albánii u města Vlora, v chráněné pobřežní oblasti Zvërnec-Porto Novo, začaly objevovat první ploty. Místní lidé až v tu chvíli zjistili, že započaly přípravy rozsáhlého developerského projektu v chráněné oblasti Vjosa-Narta.
V unikátních mokřadech žije na 200 druhů stěhovavých ptáků – včetně plameňáků – a je domovem i pro tuleně středomořské a hnízdištěm mořských želv. V květnu začali proti oplocení a výstavbě protestovat ochránci přírody i místní obyvatelé. A právě během lokálních protestů vzplanula pomyslná jiskra, která revoluci – pojmenovanou po plameňácích – zažehla. Při jedné demonstraci totiž zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, která oplocenou oblast hlídala, tvrdě zasáhli proti protestujícím.
Sociální sítě obletěly záběry, na kterých muži vláčí demonstranta za ruce po zemi – a přítomná policie proti tomu nezakročila. Protesty proti stále tvrdším zásahům do přírody, ale také netransparentnosti developerských projektů a rozsáhlé korupci se od tohoto okamžiku šířily do dalších a dalších míst. Každý den se lidé scházejí po celé zemi, ale i v jiných státech, kde žije početná albánská diaspora, a protestují proti vládě. Právě premiér Edi Rama, který nedávno jednoznačně zvítězil v parlamentních volbách, je pro demonstrující Albánce jedním ze symbolů toho, co nazývají rozprodáváním země.
Rama se dlouhodobě snaží Albánii udělat přívětivou pro turisty – a to zejména ty, kteří spíš než divokou albánskou přírodu hledají luxusní rezorty a klid na pláži. A pro své záměry našel nesmírně bohaté investory – třeba firmu Affinity Partners Jareda Kushnera, zetě současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kushner chce se svou manželkou Ivankou Trump přestavět albánský ostrov Sazan na hotelový rezort. A je jedním z hlavních možných investorů i do přestavby chráněné oblasti Vjosa-Narta.
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