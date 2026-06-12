Zánik hrozí také Knihovně Jiřiny Šiklové
A to by byla velká ztráta
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Po delší pauze se vracím k pravidelnému psaní newsletteru V pasti pohlaví. Tentokrát bude řeč o knihovně, jejíž hladké fungování zajímá mnohem méně lidí, než je to v případě široce diskutovaného osudu Knihovny Václava Havla. Neznamená to však, že by byla méně důležitá. Naopak.
Knihovna Jiřiny Šiklové vznikla společně s obecně prospěšnou společností Gender Studies, jejíž hlavní hybnou silou byla právě socioložka, významná disidentka a intelektuálka, po níž je pojmenovaná. Stovky knih z Šiklové osobní sbírky se pak staly společně s dary od zahraničních feministek, které zemi po listopadu navštívily, základem fondu, jenž dnes čítá zhruba devět tisíc svazků.
Knihovnu během let rozšířily vzácné kousky z pozůstalosti Elišky Krásnohorské, kromě knih například také interní dokumenty z dívčího gymnázia Minerva, u jehož zrodu Krásnohorská stála a které mimochodem vystudovala také Jiřina Šiklová. V prostorách v prvním patře budovy na pražském Masarykově nábřeží jsou k nalezení rovněž archivní materiály Ženského výrobního spolku českého, vzdělávací a dobročinné organizace a jednoho z prvních ženských spolků na našem území. Další knihy pocházejí ze soukromých sbírek a darů věnovaných jednotlivci i organizacemi.
Bohatého archivu pak nevyužívá jen čtenářstvo z řad široké veřejnosti, ale také studenti a studentky, a to nejen ti zaměření na gender studies, ale i z jiných oborů, které zajímá genderová nebo feministická perspektiva. Často je Knihovna Jiřiny Šiklové jediná v Česku, která má nějakou knihu ve fondu. Shrnuto podtrženo – bez ohledu na to, jak se kdo k feminismu a genderové rovnosti staví, jde o významný myšlenkový proud se silnými českými kořeny, u něhož je zkrátka specializovaná knihovna potřebná.
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