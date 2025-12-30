Ukrajina i Evropa přesvědčily Trumpa o nezbytnosti bezpečnostních záruk. Rusové proto hodili do hry útok na Putina, zatím bez důkazů

Na lovu ruských mimozemšťanů v Baltském moři
Reportér Respektu na válečné lodi NATO, která chrání Evropu proti ruské stínové flotile (odemčeno)
Musí prý proto „revidovat“ svou pozici. Je to pravděpodobně reakce na fakt, že na Západě začíná panovat jednota
O víkendu se na Floridě opět sešel americký prezident Donald Trump se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Před novináři následně oba jen zářili a mluvili o skvělém jednání i o tom, že mír na Ukrajině už je z 90, respektive z 95 procent ujednán. I přes potřesení rukou a zářivé úsměvy obou mužů, kteří se před necelým rokem veřejně pohádali, však nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu. Schůzka byla poslední z dlouhé série vyjednávání mírového plánu, který se ale stále potýká se stejnými problémy. Přesto jsou nyní evropští spojenci optimističtí a třeba polský premiér Donald Tusk prohlásil, že mír je „na obzoru“.
V úterý si mezi sebou telefonovali evropští lídři a kanadský premiér, aby projednali posun v mírových jednáních po víkendové schůzce. „Mír je na obzoru. Není pochyb o tom, že došlo k událostem, které dávají důvod k naději, že tato válka může skončit, a to poměrně rychle, ale stále je to jen naděje, zdaleka ne stoprocentní jistota,“ řekl Tusk po společném hovoru na zasedání vlády. Podobně reagoval i německý kancléř Friedrich Merz, který na sociální síť X napsal: „Teď je potřeba transparentnost a upřímnost od každého – včetně Ruska.“
Americká administrativa už delší dobu pracuje na dvacetibodovém mírovém plánu. Ten mimo jiné stanovuje podmínky pro mírovou dohodu, včetně propuštění válečných zajatců, vytvoření stálé ukrajinské armády o 800 tisících mužích, která by byla financovaná Západem, o přesném monitorování mírové hranice. A také o vstupu Ukrajiny do EU s jasným a konkrétním datem. Nakolik je poslední bod amerického plánu realistický, je nejasné, protože vstup do EU je zdlouhavý a velmi specifický proces a představitelé Bruselu se k tomu ještě nevyjádřili, ačkoli připojení Ukrajiny k sedmadvacítce velká část členských zemí dlouhodobě podporuje.
