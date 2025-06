Zachraň se, kdo můžeš. Socha Svobody si oblékla burku

Především ale New York na cestu do kanceláře starosty s velkou pravděpodobností vysílá mladého, třiatřicetiletého politika Zohrana Mamdaniho, který tohle všechno slibuje napravit. Nečekaný nástup lokální hvězdy, jež se označuje za demokratického socialistu a spadá do stejného politického „klubu“ jako Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) či (trochu historicky) britský Jeremy Corbyn, byl v uplynulém týdnu bezpochyby největší událostí na domácí americké scéně.