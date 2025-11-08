Harry Potter a kámen úrazu. J. K. Rowling už oznámila, jak využije zisky z nového seriálu, a fanoušci hrozí bojkotem
Spisovatelka vyostřuje své politické postoje a zakládá nadaci na boj proti právům trans lidí
Když stanice HBO minulý měsíc oznámila, že začíná natáčet seriál o Harrym Potterovi podle knižní předlohy J. K. Rowling, nebyli fanoušci zdaleka nadšení tak, jak televize očekávala. Světovou popularitu nejslavnějšího příběhu naší éry totiž v posledních letech kalí stále kontroverznější veřejné působení jeho autorky. Mnohým milovníkům malého kouzelníka čekání na další adaptaci zhořklo, když J. K. Rowling prohlásila, že zisky z nové série použije k boji proti právům translidí. Odpor k lidem, kteří mění své pohlaví, se stává její stále silnější posedlostí. Jak se autorka příběhů o klukovi, který se dokáže prosadit navzdory své jinakosti, stala ikonou britské konzervativní scény?
Hlavně zachránit rukopis
Názory, kvůli nimž se od spisovatelky dnes distancují mimo jiné herečtí představitelé všech tří hlavních postav slavné filmové série, se nezrodily náhodou. Počátkem devadesátých let žila tehdy neznámá Joanne Rowling v portugalském Portu se svým prvním manželem Jorgem Arantesem. Byla čerstvě vdaná, čekala svou první dceru, ale její manželství se postupně měnilo ve zlý sen. Arantes se choval manipulativně a násilnicky, snažil se život své tehdy ani ne třicetileté ženy zcela ovládat. „Každý den mi prohledával kabelku, když jsem přišla domů, neměla jsem klíče, protože na hlavní vchod mohl dohlížet jen on,“ popsala o mnoho let později.
Jako učitelka angličtiny v cizí zemi si příliš nevydělávala a v každodenním teroru postupně sbírala odvahu manžela opustit. Už tehdy pracovala na rukopisu, který měl změnit svět nejen literatury. Arantes na psaní své ženy žárlil a rozepsanou knihu, která pro ni znamenala ostrůvek svobody, jí bral a zamykal. Joanne rukopis tajně po pár stránkách nosila do práce, kde ho postupně ofotila. Když ho měla celý bezpečně venku ze svého domácího vězení, manžela opustila a vrátila se do rodné Británie. Jako svobodná matka na sociálních dávkách pak po kavárnách v Edinburghu knihu dopsala, zatímco její malá dcera spala v kočárku.
