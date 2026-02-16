Humanitární pomoc má také bezpečnostní rovinu. A ve srovnání s výdaji na zbraně je hrozně levná
Mnichovská konference: S evropským šéfem Světového potravinového programu o snižování příspěvků i o tom, čím je podmiňují noví dárci z bohatnoucích zemí
Světový potravinový program (WFP) pomáhá více než sto milionům hladovějících. Rozpočet jedné z nejdůležitějších organizací světa, který je závislý na dobré vůli členských států, teď ale z roku na rok klesl o 40 procent. „Kolegové, kteří řídí mise v krizových zemích, musejí dělat drastická rozhodnutí. Mají jen dva způsoby, jak šetřit – snižovat počet lidí, kterým pomáháme, a zmenšovat balíčky pomoci, například až na úroveň 300 kalorií denně. To stačí, aby lidé neumřeli. Ale pro život to také není dost,“ řekl Respektu v nedávném telefonickém rozhovoru Martin Frick, který vede německou a evropskou pobočku WFP. Například v Afghánistánu počet lidí, kterým fond pomáhá, klesl z devíti milionů na 900 tisíc. Frick je také každoročním hostem Mnichovské bezpečnostní konference. „Německá vláda celkově na humanitární pomoci – nejde tedy jen o příspěvky pro nás – ušetřila miliardu eur. To je hodně peněz, ale zároveň na příští roky uvolnila 500 nových miliard pro obranu. Tyto relace je dobré znát,“ říká.
Když jsme se zde bavili před dvěma lety, byl jste vděčný, že se téma hladu ve světě objevilo na bezpečnostní konferenci. Spatřoval jste v tom důkaz, že se humanitárním problémům věnuje dostatečný prostor.
S tím pořád souhlasím.
Jenže teď z roku na rok brutálně klesl váš rozpočet. Neškrtaly jen Spojené státy coby hlavní donor, jejichž příspěvek se snížil o 54 procent, ale také Německo, druhý největší dárce (o 42 procent).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu