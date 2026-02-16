Motoristé přestali trvat na Turkovi, na životní prostředí vysílají poslance Červeného
„Ústupek Pražskému hradu“ vznikal v nejužším vedení strany. Hrad už nominaci od premiéra obdržel
Jak přesně ten nápad vznikl, zatím není jasné. Každopádně tím Motoristé sobě zásadně otočili v otázce obsazení postu ministra životního prostředí. Doteď trvali na Filipu Turkovi a neváhali kvůli tomu rozpoutat spor s prezidentem. Andrej Babiš ale nyní ponese na Pražský hrad jméno poslance Igora Červeného. Šéf Motoristů Petr Macinka tak skončí coby pověřenec a nadále se bude věnovat pouze práci v Černínském paláci.
Cesta k současnému stavu rozhodně nebyla přímočará. Po několikanásobném odmítnutí Turka prezidentem Macinka formálně vedl dvě ministerstva, z Turka se stal zmocněnec pro green deal a klimatickou politiku s kanceláří přímo na ministerstvu životního prostředí ve Vršovicích; tam, kde dříve sedávali ministři.
Premiér ani Motoristé přitom nepodali kompetenční žalobu – byť Andrej Babiš se přitom držel spíše role „mírotvorce“ a Motoristé naopak stupňovali kritiku prezidenta. Ještě minulý týden se čekalo, že se strana bude držet strategie, kterou lze shrnout následovně: počkáme, až za dva roky porazí Petra Pavla ve volbách náš kandidát, který nám poté Filipa Turka jmenuje.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu