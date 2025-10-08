Pojďme zpátky do pravěku
Americký ministr zdravotnictví Kennedy zastavil financování vývoje mRNA vakcín
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. zastavil vládní finanční podporu vývoji mRNA vakcín. Muž známý svým výrokem, že proticovidová opatření jsou „fašismus, nevídaný ani v hitlerovském Německu“, tak zasáhl proti modernímu způsobu očkování, který podle odhadu publikovaného v červenci prestižním lékařským časopisem JAMA zachránil během pandemie covidu 2,5 milionu životů a miliony lidí uchránil od těžkého průběhu nemoci. Zároveň Kennedy svým krokem ohrozil vývoj nových vakcín proti ptačí i běžné chřipce, AIDS nebo rakovině.
Podle širokého vědeckého konsenzu jsou mRNA vakcíny, poprvé nasazené právě proti covidu a výrazně podpořené první Trumpovou administrativou, bezpečné, účinné a zvláště vhodné pro pandemickou situaci. Za všechny ohlasy na Kennedyho krok lze ocitovat Jakea Scotta, lékaře a docenta medicíny na Stanfordově univerzitě: „Snad ani nedokážu vylíčit, jak obrovskou změnu k lepšímu způsobil v mé nemocnici nástup mRNA vakcín,“ řekl zpravodajství CNN.
Kennedy, který již dříve označoval tyto vakcíny za nebezpečné, nyní tvrdí, že proti respiračním nemocem, jako je covid nebo chřipka, nefungují a nechrání před rychle mutujícími viry. Pomíjí tak skutečnost, že i když ne vždy tyto vakcíny zamezí vlastní infekci, zabraňují těžkému průběhu nemoci. A díky tomu, že jejich složení lze rychle pozměnit, když virus mutuje, umožňují během šířící se nákazy pružně reagovat na měnící se situaci.
O žádné vakcíně toho nevíme tolik jako o těch proticovidových.
