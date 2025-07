Trump je krutý prezident

je vlastně pozoruhodné, jak zásadně se dokáže změnit představa o zemi v řádu týdnů. Autor těchto řádků se včera přesouval do New Yorku, jediný, kdo se ho ptal na poslední pozoruhodný vývoj ve městě, tedy nečekané vítězství socialistického kandidáta na post starosty Zohrana Mamdaniho, byl agent bezpečnostní služby na pražském letišti Václava Havla. Tímto na letiště zdravím, byl to krátký, ale příjemný rozhovor, vyjeli jsme si na mobilu i můj poslední článek právě na téma newyorských voleb (vy si ho můžete přečíst zde) a probrali šance neortodoxního kandidáta. Shodli jsme se, že Zohran Mamdani to nejspíš ještě bude mít těžké, mladý muž měl však velké pochybnosti o celé jeho kandidatuře. Hezký rozhovor před odletovou branou A4.