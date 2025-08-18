Merz prolomil tabu. Německo přestane Izraeli dodávat zbraně, které by mohl použít v Gaze
Sankce se těší podpoře většiny společnosti, jeho vlastní křesťanská demokracie se však bouří
opozičních lavic Friedrich Merz trval na vyrovnaných rozpočtech, sliboval Ukrajině střely Taurus schopné zasáhnout cíle hluboko na ruském území, kritizoval podobu německé zelené transformace a prosazoval vojenskou i politickou podporu izraelskému tažení proti Hamásu. Během sta dní na postu kancléře však obrátil ve všech zmíněných bodech, které jsou přitom zásadní pro jeho konzervativní příznivce. Souhlasil s uvolněním dluhové brzdy. V koaliční dohodě se téměř ve všem přihlásil k dosavadní ekologické politice. Ukrajina na střely Taurus stále čeká. A nyní Merz spolustraníky překvapil porušením dosavadního tabu ve vztazích s Izraelem.
Předminulý pátek vydal nečekané prohlášení, které spustilo politickou bouři trvající dodnes. Německo zastaví vývoz „zbrojního zboží“, které – jak se ve stanovisku píše – „by Izrael mohl použít v Gaze“. Přerušení vojenského exportu se tedy týká nejen munice a zbraní, ale například i náhradních dílů. Naopak se nevztahuje na vzdušnou a protiraketovou obranu a další zbraně používané Izraelem v konfliktu s Íránem.
Vášnivá debata
Sankce přišla několik hodin poté, co vláda Benjamina Netanjahua ohlásila izraelskou okupaci Pásma Gazy počínaje městem Gaza – a je přímou reakcí na tuto eskalaci. Izrael se podle Merze „má právo bránit proti teroru Hamásu“ a musí dojít k odzbrojení této milice. Nejnovější izraelská strategie však podle kancléře nenaznačuje, že právě to je prioritním izraelským cílem.
