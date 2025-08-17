Rozhovor17. 8. 20258 minut
Trump si chtěl připadat jako za studené války. Evropu ale přes palubu nehodí
Starý kontinent však stojí na křižovatce, kdy se rozhoduje, zda bude součástí světové politiky, nebo se utopí v domácích problémech, říká bývalý slovenský ministr zahraničí Miroslav Wlachovský
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Kultura2 minuty
Událost týdne: Jak The Beatles stvořili stadionový rock
Pavel Turek17. 8. 2025