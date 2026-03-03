Kousek od lesoparku a za sedm tisíc. Prostějovský unikát naznačuje cestu z bytové krize
Na Hané vzniklo dostupné nájemní bydlení pro mladé a seniory
Na okraji Prostějova v lokalitě zvané Na Lukách vyrostlo v posledních pár letech šest totožných třípatrových novostaveb. Jedná se v podstatě o malé městečko s parčíkem a dvěma retenčními nádržemi na dešťovou vodu, je tu školka, kadeřnictví i fyzioterapie. Dvě další budovy se ještě staví, takže teď uprostřed zimy pracuje na rozbahněném poli několik bagrů. „V létě to tu ale vypadá úplně jinak,“ říká majitel obytných domů Petr Špringer. „Je to pěkně zelené, staráme se o trávník i o lavičky, aby tam mohly sedávat maminky s kočárky nebo starší lidé se psy. Kousek odtud je lesopark s říčkou, cyklostezkami, hřištěm a hospodami.“
Idylické bydlení vypadá jako jeden z projektů, který si většina Čechů může v poslední době leda tak prohlížet v katalogu. Kvůli vysokým cenám nemovitostí skupují nové byty především movití lidé jako investici a pak je draze pronajímají. Jenže tady, v třiačtyřicetitisícovém městě na Hané, to vypadá jinak: většinu nájemníků čtveřice domů (dvě z novostaveb nabízely byty na prodej) tvoří mladé rodiny s dětmi a senioři. Petr Špringer byl jedním z prvních českých developerů, jenž se rozhodl využít zvýhodněného úvěru od Státního fondu podpory investic (SFPI) a zavázal se tím, že nové byty pronajme za rozumnou cenu lidem, kteří mají v současnosti problém bydlení zaplatit. Městečko Na Lukách tak ukazuje možnou cestu, jak řešit jeden z nejpalčivějších problémů současného Česka.
Tady už dožiju
