Babiš se postavil do čela boje za lepší duševní zdraví. Zároveň vytrvale zůstává v čele problému
Plamínková: Babišovo (ne)řešení duševního zdraví – Seznam žaluje premiéra – Pravda kolem L-159
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Když Andrej Babiš v prosinci nastupoval do Strakovy akademie, říkali on a jeho okolí shodně totéž: mezi nejvyšší priority bude patřit duševní zdraví Čechů a Češek. „My se musíme postarat, aby příští generace byly zdravé, a to hlavně duševně,“ říkal mimo jiné premiér. Jeho kabinet ani ne měsíc po nástupu zřídil Radu vlády pro duševní zdraví. Babiš se postavil do jejího čela, „protože je to naše vládní i moje osobní priorita“.
Nedostupnost terapeutů i lůžek na psychiatrických klinikách je dobře prozkoumaný jev, u kterého patrně existuje celospolečenská shoda: je nutné jej pokud možno co nejdříve vyřešit. Není tak na škodu, když se premiér postaví do čela řešení. Má to ale háček. Zatímco Babiš zřizuje nové pracovní skupiny na Úřadu vlády, častuje opoziční nebo evropské politiky a novináře termíny „psychopat“, „šílenec“ a posílá je, aby „se šli léčit“.
Krátké připomenutí: „Já jsem se ptal jednoho psychiatra na diagnózu a byl jsem upozorněn, že pan kolega není psychopat, ale sociopat,“ řekl v minulém volebním období na adresu pirátského poslance Jakuba Michálka. „Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. A premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví. Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je duševní zdraví pana premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany,“ řekl zase předloni na podzim.
Nejde rozhodně o opoziční rétoriku, kterou by po volbách zanechal za sebou. Babiš byl nedávno dotazován na nejasnosti kolem sporného financování odstranění ekologických škod na jeho brownfieldu v Bratislavě (případ vzbuzuje podezření, že na základě zákulisní dohody s Robertem Ficem akci zaplatí slovenští daňoví poplatníci). Na dotaz reportérky České televize odvětil: „Na vaše nesmyslné otázky nebudu odpovídat. Běžte se léčit na antibabišismus, já vám zařídím psychiatra.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu