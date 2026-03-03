Fotbal o volbách nebude (a Orbán doufá, že fanoušci místo na stadion přijdou volit Fidesz)
Maďaři jdou do voleb, 6. díl
Maďarské prvoligové kluby požádaly, aby o Velikonocích a o volbách nemusely hrát. Jsou to dva první dubnové víkendy a asociace jejich žádosti vyhověla. Bude se slavit a volit, nikoli kopat.
Je to dost nezvyklý požadavek a na poslední chvíli, takže za ním něco může být. Datum voleb vláda oznámila v polovině ledna, a především termíny Velikonoc známe nadlouho dopředu – a tak třeba v roce 2096 budou 15. dubna. Před čtyřmi lety se o volební neděli hrálo bez problémů. Puskás Akadémia FC, premiérem Orbánem založený, vládou mohutně finančně podporovaný a protežovaný klub, tehdy doma v Orbánově rodném Felcsútu remizoval s klubem Ferencvárosi TC 2:2.
Viktor Orbán je pověrčivý muž, sám to o sobě s oblibou říká. Nechat sportu volný chod by tak bylo správné rozhodnutí: před čtyřmi lety Fidesz volby opět drtivě vyhrál. Tím, že vyhráli drtivě, nikoli jen pohodlně, proti tehdy sjednocené opozici, tím, že uhájili ústavní většinu, byli na jaře roku 2022 překvapení i samotní činitelé Fideszu.
Ale letos je to jinak a ani s pohodlným vítězstvím maďarská vláda počítat nemůže. Dokonce nemůže počítat ani s vítězstvím. Pokud se zásadně nepletou volební průzkumy, k vítězství směřuje spíš opoziční strana TISZA. A s tím s velkou pravděpodobností souvisí i fotbalová přestávka. Premiér Viktor Orbán je velký milovník kopané a o rozvoj maďarského fotbalu se státními penězi snaží velmi přičinit. (S jistým úspěchem, i když na letošní mistrovství světa se Maďarsko kvůli těsné prohře s Irskem nekvalifikovalo.)
