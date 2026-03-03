0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí3. 3. 20263 minuty

Fotbal o volbách nebude (a Orbán doufá, že fanoušci místo na stadion přijdou volit Fidesz)

Maďaři jdou do voleb, 6. díl

Tomáš Brolík

Maďarské prvoligové kluby požádaly, aby o Velikonocích a o volbách nemusely hrát. Jsou to dva první dubnové víkendy a asociace jejich žádosti vyhověla. Bude se slavit a volit, nikoli kopat.

Je to dost nezvyklý požadavek a na poslední chvíli, takže za ním něco může být. Datum voleb vláda oznámila v polovině ledna, a především termíny Velikonoc známe nadlouho dopředu – a tak třeba v roce 2096 budou 15. dubna. Před čtyřmi lety se o volební neděli hrálo bez problémů. Puskás Akadémia FC, premiérem Orbánem založený, vládou mohutně finančně podporovaný a protežovaný klub, tehdy doma v Orbánově rodném Felcsútu remizoval s klubem Ferencvárosi TC 2:2.

Viktor Orbán je pověrčivý muž, sám to o sobě s oblibou říká. Nechat sportu volný chod by tak bylo správné rozhodnutí: před čtyřmi lety Fidesz volby opět drtivě vyhrál. Tím, že vyhráli drtivě, nikoli jen pohodlně, proti tehdy sjednocené opozici, tím, že uhájili ústavní většinu, byli na jaře roku 2022 překvapení i samotní činitelé Fideszu.

↓ INZERCE

Ale letos je to jinak a ani s pohodlným vítězstvím maďarská vláda počítat nemůže. Dokonce nemůže počítat ani s vítězstvím. Pokud se zásadně nepletou volební průzkumy, k vítězství směřuje spíš opoziční strana TISZA. A s tím s velkou pravděpodobností souvisí i fotbalová přestávka. Premiér Viktor Orbán je velký milovník kopané a o rozvoj maďarského fotbalu se státními penězi snaží velmi přičinit. (S jistým úspěchem, i když na letošní mistrovství světa se Maďarsko kvůli těsné prohře s Irskem nekvalifikovalo.)

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články