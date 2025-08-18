Křehká fentanylová záhada s dobrým koncem: proč se v Česku nedaří šampionovi globálního drogového byznysu
Syntetické opiáty pustoší západní svět, ale ve středu Evropy je drží při zemi opatrnost zdejších narkomanů i dobrá politika. Může se to lehko změnit
V jistém smyslu dokonalá droga. Silná a velmi návyková, ale své uživatele nezabíjí tak rychle. Kdo ji potřebuje, potřebuje ji zoufale, a tak tu máme oddané zákazníky – a přitom je to produkt jednoduchý, levný na výrobu a snadný na převážení. Z globalizace si vzal to nejvýhodnější: výpadek na jedné straně zeměkoule neznamená problémy, ale rychlé nahrazení chybějících surovin kdekoli jinde po světě. Není divu že fentanyl, uměle vyrobený a násobně silnější bratranec heroinu, pustoší Spojené státy, kde každý den zabije dvě stovky lidí. Evropští experti i policisté se znepokojením sledují, jak obchod s ním zapouští kořeny i na tomto kontinentu.
Česko je země, kam se kvůli její poloze dobře pašuje cokoli – a objednat si přes internet cokoli je jednodušší než kdykoli dřív. Tuzemská drogová scéna má velkou a ve světě známou tradici kutilství a samovýroby, řečeno módními slovy ekonomů: infrastruktura pro výrobu je připravená a je vynikající. Patnáct tisíc lidí, kteří jsou dnes v Česku na opiátech závislí, sice není pro drogový byznys extra šťavnatý cíl, ale umělé opiáty jako fentanyl ve světě ukázaly, že pokud se sejdou dobré okolnosti, zákaznickou základnu (neboli lidi rychle a silně závislé) umí rozšířit extrémně rychle.
Záhada s kladným znaménkem zní takto. Čeští narkomané znají fentanyl zhruba 15 let – tedy stejně dlouho jako Američané –, a přesto se tady tahle nebezpečná droga dodnes drží při zemi. To nemusí trvat věčně, dodávají pro jistotu všichni, kdo se na scéně vyznají. Zatím ale příběh českého fentanylu ukazuje hodně o tom, jak málo stačí k tomu, aby se smrtelné nebezpečí podařilo držet za dveřmi. A o lidech, kteří trpí nemocí zvanou závislost.
Nikdy se toho nevzdám
