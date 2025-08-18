Zelenskyj stojí před dilematem, jak neustopit ruským požadavkům a zároveň neroznítit Trumpův hněv
Jednání v Bílém domě za účasti Evropanů neskončilo stejným karambolem jako poslední návštěva ukrajinského prezidenta, ale závěry jsou stále nejasné
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se v pondělí setkal v Bílém domě s prezidentem Donaldem Trumpem a následně se k nim přidala skupina evropských lídrů. Zelenskyj do jednání vstupoval s tím, že nepostoupí ukrajinské území Rusku, a bude chtít jasné bezpečnostní garance ze strany Západu. Donlad Trump ovšem dopředu odmítl, že by se Ukrajina mohla stát členem NATO. O bezpečnostních zárukách mluvil před novináři za účasti Zelenského jen hodně vágně.
Během části setkání s evropskými lídry, kam mohla média, americký prezident poslouchal, jak německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron naléhají na příměří, což původně Trump chtěl také, po nedávném aljašském summitu však tuhle myšlenku opustil a zaujal pozici ruského prezidenta Vladimira Putina, že chce celkovou dohodu o míru.
Trump si chtěl připadat jako za studené války. Evropu ale přes palubu nehodí
Ten příměří, které by znamenalo okamžité zastavení bojů, odmítá. Výměnou za mír chce naopak po Ukrajině postoupení Doněcké a Luhanské oblasti, kde jsou pevnostní města bránící ruskému postupu do vnitrozemní Ukrajiny.
