Ranní postřeh Ivana Mikloše: Trump vždycky vyměkne. Putin skoro nikdy, bohužel
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Tento text píši v den konání summitu Trump–Putin a vy jej čtete v době, kdy jsou již známy jeho výsledky. Takže si v něm zahraju na adrenalinového prognostika.
Velmi rád bych se mýlil, ale obávám se, že tento summit nemůže přinést žádný pozitivní výsledek, pokud tedy za pozitivní výsledek považujeme spravedlivý mír, který by byl i udržitelný a neznamenal by do budoucna více rizik a ohrožení než skutečných řešení.
Prvním zásadním problémem je vůbec to, že se koná. Je to problém zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je, že summit legitimizuje nejen válečného zločince Putina, ale do jisté míry i jeho agresi vůči Ukrajině. A tím druhým je, že složením svých účastníků nepřímo potvrzuje falešný ruský narativ o tom, že tato válka není válkou Ruska proti Ukrajině, ale válkou Západu vedeného Amerikou proti Rusku, v níž je Ukrajina Západem jen zneužita. Tedy lživý narativ, který šíří nejen Putin a jeho režimová propaganda, ale například i slovenský premiér Fico.
Co se týká možných výsledků tohoto summitu, důvodů, proč nemůže přinést opravdové řešení války na Ukrajině, je bohužel mnoho. Zaprvé je to fakt, že neexistuje žádný, ani minimální průnik mezi opakovaně deklarovanými požadavky Ruska a akceptovatelnými ústupky Ukrajiny (nemluvě o mezinárodním právu). V takové situaci rychlé řešení neexistuje, ale Trump chce právě rychlé řešení a toho lze spíše dosáhnout odmítnutím pomoci slabšímu než tlakem na silnějšího.
