Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Čeští bojovníci za Putina
Obálka vydání 34/2025
34/2025 • 18.–24. 8. 2025

Čeští bojovníci za Putina

Jak se vojáci „za mír“ chystali pomáhat Rusku při útoku na Evropu

Obálka vydání 33/2025
Ukaž, na jaké straně jsi
11.–17. 8. 2025
Miloš Ouřecký, Ivan Kratochvíl, Andrea Krulišová, Přemysl Hadrava, Vladimír Štádler, soud s domobraneckou proruskou skupinou Českoslovenští vojáci v záloze za mír Autor: Matěj Stránský
Čeští bojovníci za Putina
Trump dohodl s Putinem velké aljašské nic
Libuše Jarcovjáková: Ještě na to nejsem ready
Editorial

Ztrácejí lidé spojení s přírodou?

Erik Tabery

Nezbývá než poděkovat spisovatelům a spisovatelkám, jako je Miroslav Hlaučo

Anketa

Má tuzemského kandidáta do oscarové soutěže předvybírat a doporučovat vedení České filmové a televizní akademie?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Nejen Balaštíková a hygiena. Tohle je hra o pověst státní správy

Marek Švehla

Jak divoký rozvod poslankyně ANO upozornil na o dost závažnější problém

Gaza potřebuje svědectví

Tomáš Lindner

Když se izraelské vládě nelíbí práce palestinských reportérů, tak by měla dovolit nezávislý přístup těm zahraničním

K dronům! Česko debatuje o vojně jako o kulturní válce, Litva připravuje mladé na skutečný konflikt

František Trojan

Naučit své občany používat bezpilotní letouny je opakem toho, jak se ohledně připravenosti občanů diskutuje a jedná u nás

Kdo obdivuje těžkou váhu lží a demagogie

Dominika Perlínová

K liberální střední Evropě se blíží těžký vyzyvatel 

Trump udělal v Indii svou zatím největší diplomatickou chybu

Fareed Zakaria

Není divu, že se uražení Indové vrátí k Rusům a možná se i usmíří s Číňany

Téma

Čeští bojovníci za Putina

Ivana Svobodová

Jak se vojáci „za mír“ chystali pomáhat Rusku při útoku na Evropu

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Trump dohodl s Putinem velké aljašské nic

Jiří Sobota

Pokud měla jednání obsah, zůstal utajen někde na vojenské základně

Kontext

Válka na Ukrajině pokračuje, ale nejhorší Zelenského obavy se nenaplnily. Zatím

Ondřej Kundra

Trump veřejně nekývl na předání okupovaných území Rusům. Jak by mohl vypadat kompromis při jednáních Kyjeva s Putinem

Souboj o liberální hlasy slibuje drama. Překryv voličů Pirátů a STAN je podle sociologů „největší, jaký u hlavních uskupení najdeme“

František Trojan

Souboj o pozici liberální alternativy ke Spolu tak zatím zůstává otevřený. Co obě uskupení chystají, aby oslovila více lidí?

Slib zrevidovat státní správu vláda splnila, reforma to ale není

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno? – 9. díl: Kde se snížil počet pracovních a služebních míst

Daně, daně, daně. Jak se změní?

Filip Zelenka

Možní koaliční partneři mají odlišné představy o daních, naopak nesmiřitelní soupeři přemýšlejí podobně

Harry Potter a kámen úrazu. J. K. Rowling už oznámila, jak využije zisky z nového seriálu, a fanoušci hrozí bojkotem

Dominika Perlínová

Spisovatelka vyostřuje své politické postoje a zakládá nadaci na boj proti právům trans lidí

Co říkají děti o tom, jak je přimět nekoukat do telefonů

Lenore Skenazy, Zach Rausch, Jonathan Haidt

Generace, která vyrostla na obrazovkách, potřebuje ve skutečném světě více svobody (The Atlantic)

Češi a Češky v nové realitě

ChatGPT je pro mě jako kámoš, který všemu rozumí. A nestydím se s ním mluvit o čemkoli

Petr Horký

Seriál Češi a Češky v nové realitě – 21. díl: Jak nástroje umělé inteligence Čechům mění každodenní život

Rozhovor

Libuše Jarcovjáková: Ještě na to nejsem ready

Jan H. Vitvar

S uznávanou fotografkou o české nominaci na Oscara, nutnosti zvolnit tempo a víře v mladou generaci

Kultura

Vypadá to, že točíme pro děti, ale mým ideálním publikem jsou "divní" dospělí

Jindřiška Bláhová

Silná generace českých animátorů se opět prosazuje: díky Philippu Kastnerovi a jeho snímku Vlček se rýsuje šance na dalšího studentského Oscara

Další z přehlížených manželek

Jan H. Vitvar

V Liberci připomínají tvorbu nekonvenční umělkyně Naděždy Plíškové, která se zkoušela vysmát i vlastní smrti

Událost týdne: Jak The Beatles stvořili stadionový rock

Pavel Turek

Album týdne: Ethel Cain pokračuje v příběhu jedné fatální teenagerské lásky ukončené vraždou

Pavel Turek

Dokument týdne: Kvapilův Velký vlastenecký výlet je výpravou do mysli lidí, kteří popírají realitu

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Martin Mrkva je virtuos invenčních návratů k makabrózní tradici

Jan H. Vitvar

Literatura

Žádný strachy

Boris Hokr

Už mi (ne)rozumíš

Kateřina Čopjaková

Zrozeni z ohně a peněz

Jakub Rákosník

Jeden den v životě

Severní vítr JE krutý

Eva Galovičová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper