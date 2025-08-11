Čeští bojovníci za Putina
Jak se vojáci „za mír“ chystali pomáhat Rusku při útoku na Evropu
Nejen Balaštíková a hygiena. Tohle je hra o pověst státní správy
Marek Švehla
Jak divoký rozvod poslankyně ANO upozornil na o dost závažnější problém
Gaza potřebuje svědectví
Tomáš Lindner
Když se izraelské vládě nelíbí práce palestinských reportérů, tak by měla dovolit nezávislý přístup těm zahraničním
K dronům! Česko debatuje o vojně jako o kulturní válce, Litva připravuje mladé na skutečný konflikt
František Trojan
Naučit své občany používat bezpilotní letouny je opakem toho, jak se ohledně připravenosti občanů diskutuje a jedná u nás
Kdo obdivuje těžkou váhu lží a demagogie
Dominika Perlínová
K liberální střední Evropě se blíží těžký vyzyvatel
Trump udělal v Indii svou zatím největší diplomatickou chybu
Fareed Zakaria
Není divu, že se uražení Indové vrátí k Rusům a možná se i usmíří s Číňany
Válka na Ukrajině pokračuje, ale nejhorší Zelenského obavy se nenaplnily. Zatím
Ondřej Kundra
Trump veřejně nekývl na předání okupovaných území Rusům. Jak by mohl vypadat kompromis při jednáních Kyjeva s Putinem
Souboj o liberální hlasy slibuje drama. Překryv voličů Pirátů a STAN je podle sociologů „největší, jaký u hlavních uskupení najdeme“
František Trojan
Souboj o pozici liberální alternativy ke Spolu tak zatím zůstává otevřený. Co obě uskupení chystají, aby oslovila více lidí?
Slib zrevidovat státní správu vláda splnila, reforma to ale není
Marek Švehla
Seriál Splněno? Nesplněno? – 9. díl: Kde se snížil počet pracovních a služebních míst
Daně, daně, daně. Jak se změní?
Filip Zelenka
Možní koaliční partneři mají odlišné představy o daních, naopak nesmiřitelní soupeři přemýšlejí podobně
Harry Potter a kámen úrazu. J. K. Rowling už oznámila, jak využije zisky z nového seriálu, a fanoušci hrozí bojkotem
Dominika Perlínová
Spisovatelka vyostřuje své politické postoje a zakládá nadaci na boj proti právům trans lidí
Co říkají děti o tom, jak je přimět nekoukat do telefonů
Lenore Skenazy, Zach Rausch, Jonathan Haidt
Generace, která vyrostla na obrazovkách, potřebuje ve skutečném světě více svobody (The Atlantic)
Češi a Češky v nové realitě
Vypadá to, že točíme pro děti, ale mým ideálním publikem jsou "divní" dospělí
Jindřiška Bláhová
Silná generace českých animátorů se opět prosazuje: díky Philippu Kastnerovi a jeho snímku Vlček se rýsuje šance na dalšího studentského Oscara
Další z přehlížených manželek
Jan H. Vitvar
V Liberci připomínají tvorbu nekonvenční umělkyně Naděždy Plíškové, která se zkoušela vysmát i vlastní smrti