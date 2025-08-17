0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt17. 8. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Fanouška Hitlera tu nechceme

Server iRozhlas.cz informoval, že má v Praze vystoupit americký raper Kanye West (Ye), jenž se netají svým obdivem k Adolfu Hitlerovi. Proti koncertu ale ihned vznikla petice, kterou za první dva dny podepsalo přes 10 tisíc lidí.

despekt

Vražda psa na objednávku

Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) se snažila objednat si vraždu psa, který patřil přítelkyni jejího exmanžela. Dokládají to nahrávky pořízené jejím bývalým mužem.
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články