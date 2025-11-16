Kultura16. 11. 20253 minuty
Album týdne: Rosalía stvořila divoké album, při jehož poslechu si vzpomenete na Bacha
Je to album, jaké natáčejí popové hvězdy? Ne. Je to album, které si může dovolit natočit Rosalía? Ano. A stále je to album popové, pokud jej vsadíme do linie takových tvůrkyň jako Kate Bush nebo Björk.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper16. 11. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Kultura2 minuty